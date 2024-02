"Le Hamas a perpétré le plus grand massacre antisémite de notre siècle" (Macron) | LIVE

La ministre Aurore Bergé appelle les députés LFI à ne pas se rendre à l'hommage

"N'y allez pas !", a dit la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations en s'adressant aux élus insoumis sur l'antenne d'Europe 1. Aurore Bergé a dénoncé "l'indécence et le cynisme" du parti d'extrême gauche qui a annoncé sa volonté d'être représenté à la cérémonie.