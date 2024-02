France : Marine Le Pen en tête des intentions de vote pour la présidentielle 2027

A trois ans de la présidentielle en France, Marine Le Pen se place désormais en tête des intentions de vote. Selon un sondage réalisé par Ifop-Fiducial pour Valeurs actuelles et publié mercredi, la candidate du RN remporterait l'élection, et ce quel que soit le candidat envisagé face à elle.

En cas de duel avec Jean-Luc Mélenchon, la candidate RN l'emporterait très largement avec 64 % des suffrages

Elle obtiendrait ainsi 36 % des voix au premier tour, loin devant l'actuel Premier ministre Gabriel Attal ou l'ancien chef de gouvernement Edouard Philippe, qui ne recueillerait chacun que 22 % des suffrages.

D'après l'enquête d'opinion, le second tour serait néanmoins très serré, et Marine Le Pen ne l'emporterait que d'une courte tête face au candidat d'un bloc du centre. Elle remporterait 50 % des voix face à Edouard Philippe et 51 % face à Gabriel Attal. En cas de duel avec Jean-Luc Mélenchon, la candidate RN l'emporterait très largement avec 64 % des suffrages.