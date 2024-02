Un morceau de tour Eiffel dans chaque médaille décernée aux JO de Paris

Le comité d'organisation des JO de Paris a dévoilé ce jeudi les médailles qui seront attribuées aux vainqueurs des différentes épreuves sportives. Dessinées par le joailler Chaumet et fabriquées par la Monnaie de Paris, elles sont particulièrement chargées en symboles. En plus de l'Hexagone en leur centre, elles sont chacune composées d'un petit morceau de la tour Eiffel - soit 18 grammes de métal provenant du plus célèbre monument français, prélevé lors de réparations successives de l'édifice.

La société d'exploitation de la tour Eiffel a en effet permis l'accès à son stock de fer puddlé afin d'utiliser des bouts du monument d'origine, qui sont enlevés lorsqu'elle est rénovée. 5 084 médailles contenant un bout de tour Eiffel ont ainsi pu être fabriquées.

D'après les règles du Comité olympique international (CIO), la médaille d'or doit présenter une teneur minimale de 92,5 % d'argent plaqué de six grammes d'or. Les médailles d'argent sont faites en argent pur, tandis que celles en bronze sont composées de cuivre, étain et zinc.