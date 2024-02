France : la mairie de Paris accorde à l’unanimité la citoyenneté d’honneur aux otages détenus par le Hamas

La ville de Paris a accordé jeudi le statut de "citoyen d'honneur" aux otages encore détenus par le Hamas, au lendemain de l'hommage national rendu mercredi aux victimes françaises de la guerre Israël-Hamas.

« Notre détermination reste intacte et notre condamnation de la détention d’otages totale », a déclaré Anne Hidalgo. Avec 149 votants et une abstention, les élus parisiens ont majoritairement voté en faveur de ce vœu. "Personne ne peut remettre en cause le droit d’Israël d’exister", a-t-elle affirmé en saluant les élus et collectifs à l’initiative de cette démarche.