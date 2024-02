Éric Zemmour et les élus d'extrême droite veulent supprimer le droit du sol "dans toute la France"

Invité des "4 Vérités" sur France 2 lundi matin, le président du parti Reconquête !, Éric Zemmour, a exprimé le souhait de voir le droit du sol aboli "dans toute la France". Il réagissait à l’annonce du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, faite lors d’un déplacement à Mayotte dimanche, selon laquelle le gouvernement envisageait une révision de la Constitution pour supprimer le droit du sol dans ce département français, afin de freiner l'immigration illégale.

https://twitter.com/i/web/status/1756967724238971344 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Gérald Darmanin parle beaucoup, mais n’agit jamais. J’attends des actes. Il reconnaît enfin que le droit du sol est une pompe aspirante de l’immigration. Alors, il ne faut pas se limiter à Mayotte : il faut le supprimer partout en France !", a déclaré Zemmour sur France 2. "C'est une des raisons majeures qui font que des millions d'Africains rêvent de venir en France, pour que leurs enfants soient Français", a-t-il poursuivi. "Le droit du sol est devenu une arme majeure de l'invasion par l'Afrique de la France".

https://twitter.com/i/web/status/1756947761285476648 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Mayotte est le miroir grossissant et en accéléré de la France. Ce qu’il s’y passe, c’est ce qui se passe en Seine-Saint-Denis aujourd’hui et risque d’arriver demain sur le reste du territoire", a-t-il estimé. "Le droit du sol remonte à l’Ancien régime, et avait été aboli par la Révolution française. À l’époque, la France avait besoin de soldats français face à l’Allemagne. Aujourd’hui, le droit du sol n’a plus cette utilité et il contribue, au contraire, à la disparition de la France. Il faut le supprimer".

https://twitter.com/i/web/status/1756961306676986309 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les propos d’Éric Zemmour font échos à ceux tenus le même jour sur franceinfo par le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, ou la veille par Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête !. "C'est un bon début", a réagi Bardella. "Pourquoi est-ce que ce qui est possible à Mayotte, ne le serait pas dans l’ensemble du pays", a-t-il ajouté. Marion Maréchal avait quant à elle dit sur BFMTV craindre une "perte totale de contrôle de l'immigration clandestine et légale".