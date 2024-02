La famille de Robert Badinter ne veut pas du RN et de LFI à l'hommage national

LFI et RN ne sont pas les bienvenus à l'hommage national pour Robert Badinter. C'est ce qu'a expressément signifié ce mardi aux deux partis d'extrême gauche et d'extrême droite la famille de l'ancien ministre de la Justice, qui avait fait de la lutte contre l'antisémitisme et toute forme de discrimination ses chevaux de bataille.

Bien que conformément au protocole, tous les représentants parlementaires soient conviés aux hommages nationaux, le Rassemblement national a fait savoir qu'il ne serait pas présent à la cérémonie, afin de respecter la volonté de la famille.

Quant à la France insoumise, qui a multiplié au cours des derniers jours les hommages à celui qui avait fait abolir la peine de mort, elle a annoncé qu'elle serait représentée à l'événement par deux de ses députés. Un peu plus tôt, son dirigeant Jean-Luc Mélenchon avait affirmé sur X : "Un hommage national dont sont exclus une partie des Français n'est plus un hommage national".

Cette polémique n'est pas sans rappeler l'autre, récente, qui a éclaté à l'occasion de l'hommage national rendu aux 42 Français tués lors des attaques du 7 octobre. Plusieurs familles de ces victimes avaient expressément demandé à Emmanuel Macron d'interdire la présence d'élus LFI, en raison de la succession de déclarations scandaleuses du parti, justifiant les crimes du Hamas, et bannissant le terme de "terrorisme". Faisant fi de ces réticences, des membres de la France insoumise avaient toutefois assisté à l'événement.

Robert Badinter est décédé vendredi à l'âge de 95 ans. L'Assemblée nationale a observé ce mardi une minute de silence à sa mémoire.