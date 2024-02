Nice: une banderole "Israël SS" déployée sur une tour, Estrosi dénonce un acte "inacceptable"

Une banderole, référence à Israël, a été brièvement accrochée sur la tour Bellanda à Nice (Alpes-Maritimes) ce samedi 17 février avant d'être retirée, a appris BFM Nice Côte d'Azur. Il était possible d'y lire "Israël aSSaSSin". Interrogé à ce sujet, le maire de la ville Christian Estrosi a dénoncé "une attaque inacceptable" et assuré que les auteurs seront "poursuivis pour antisionisme et antisémitisme".

https://twitter.com/i/web/status/1758989658321502500 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"En quelques minutes nous avons réussi à enlever cette banderole et avec nos caméras de vidéosurveillance nous avons pu enregistrer les images de ceux qui les ont posées", a déclaré l'élu. "Nous mettons tout en oeuvre pour les interpeller".