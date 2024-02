Une association française porte plainte contre l'UNRWA pour crimes contre l'humanité

Une association juive française a déposé plainte pour crimes contre l'humanité et complicité contre l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, et ses employés, ont rapporté les médias français.

L'association France-Israël - Alliance Général Koenig a déposé cette plainte avec constitution de partie civile auprès du pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris le 9 février. La procédure vise à obtenir la désignation d'un juge d'instruction, ce qui peut prendre plusieurs mois. Dans cette plainte, l'association accuse l'UNRWA d' "ambivalence" à l'égard du mouvement terroriste palestinien Hamas accusée « depuis plusieurs années ». Israël a demandé au patron de l'agence, le Suisse Philippe Lazzarini, de démissionner après avoir assuré qu'un des tunnels utilisés par le Hamas avait été découvert sous le siège de l'agence à Gaza.

SAID KHATIB / AFP

M. Lazzarini a répondu que le tunnel était à 20 mètres sous terre, rendant impossible à l'UNRWA la découverte d'une telle installation. Pour les plaignants, « en participant activement aux attentats du 7 octobre 2023 (...), les employés de l'UNRWA se rendent coupables de crimes contre l'humanité et complicité ». « Il est aujourd'hui suffisamment avéré que l'UNRWA disposait d'éléments d'information sur l'implication de ses salariés aux côtés du mouvement terroriste Hamas dans l'accomplissement de ce crime contre l'humanité », a ajouté l'avocat de l'association Me David-Olivier Kaminski. Créée en 1949 pour s'occuper des réfugiés palestiniens à la suite de la première guerre israélo-arabe, l'UNRWA est la principale organisation d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Japon, ont suspendu leur financement de l'UNRWA, après des accusations israéliennes selon lesquelles 12 personnes de l'agence de l'ONU, parmi ses 13.000 employés dans la bande de Gaza, seraient impliquées dans l'attaque du Hamas du 7 octobre.