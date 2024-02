La France pense que la Russie est derrière les étoiles de David taguées à Paris

La France pense que le service de sécurité russe FSB est à l'origine d'une campagne au cours de laquelle des graffitis en forme d'étoile de David ont été apposés sur des bâtiments à Paris et en région parisienne à l'automne dernier, selon une source française.

Les procureurs français ont signalé en novembre que 60 étoiles de ce type avaient été trouvées dans la capitale et ses banlieues quelques semaines après le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Un couple de Moldaves a été arrêté dans cette affaire et leur intermédiaire présumé, un homme d'affaires moldave pro-russe, a été identifié, selon la source qui a connaissance de l'enquête et qui a refusé d'être nommée. La Moldavie était une république soviétique avant son indépendance en 1991. La DGSI, le service français de sécurité internationale, pense que l'opération a été menée par la cinquième division du FSB, chargée des opérations internationales, a déclaré la source, citant une note interne secrète qui a été révélée pour la première fois par le journal Le Monde. Le FSB est le principal organisme qui a succédé au KGB de l'Union soviétique. Le procureur de Paris, Laure Beccuau, a déclaré au cours de l'enquête de l'année dernière que les graffitis avaient été réalisés à la "demande expresse" d'un individu résidant à l'étranger.