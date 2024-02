A Paris, le Qatar et la France appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération des otages

La France et le Qatar ont publié un communiqué conjoint à l’issue de la visite d’Etat à Paris de l’Emir du pays du Golfe, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dans lequel plusieurs points ont été évoqués, notamment la guerre entre Israël et le Hamas, les tensions au Liban et la situation sécuritaire en général au Moyen-Orient.

Emmanuel Macron a remercié le Qatar pour ses efforts de médiation pour la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza depuis le 7 octobre. Les deux chefs d’État ont souligné la nécessité que "les efforts de médiation en cours permettent l’instauration d’une trêve et la libération des otages, notamment celle des trois ressortissants français encore retenus". Ils se sont félicités des récents efforts conjoints de la France et du Qatar pour parvenir à un accord sur l’acheminement de médicaments et d’aide humanitaire e pour la population civile de Gaza ainsi que de médicaments pour les otages toujours détenus.

Yoan Valat, Pool via AP

Macron et Al Thani ont aussi signalé qu’un cessez-le-feu immédiat est nécessaire "de toute urgence" pour permettre l’acheminement à grande échelle de l’aide humanitaire et la protection des civils dans la bande de Gaza. Ils se sont également déclarés opposés à une offensive israélienne à Rafah et appelé à ouvrir tous les points de passage de toute la bande de Gaza, pour permettre l’acheminement de l’aide. La France et le Qatar se sont par ailleurs engagés conjointement à fournir 200 millions de dollars en soutien à la population palestinienne.

Le communiqué indique que pour les deux pays, "la seule solution viable est celle des deux États, avec l’établissement d’un État palestinien sur les lignes de 1967, Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité". "La France et le Qatar soutiennent tous deux fermement le statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem".

Yoan Valat, Pool via AP

Ils ont ensuite abordé la situation régionale, se disant préoccupés par le "risque d’escalade dans la région" et "exprimé leur vive préoccupation face aux menaces qui pèsent sur la sûreté maritime et la liberté de navigation en mer Rouge". Au sujet du Liban, les deux chefs d’Etat ont souligné le risque d’escalade régionale et la nécessité pour tous les acteurs concernés de faire preuve de la plus grande retenue et appelé au respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Ils ont par ailleurs abordé la guerre en Ukraine et la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.