6000 affiches collées à Paris contre les clichés antisémites

Réveillés avec la gueule du bois le matin 7 octobre, mais aussi le lendemain, "quand une partie de la classe politique est restée silencieuse ou a justifié les actes du Hamas en évoquant la résistance", un groupe de six Parisiens a très rapidement lancé le collectif "Nous vivrons". Objectif : "Lutter contre l'antisémitisme, donner un nouveau souffle au militantisme juif, ne plus se cacher, et se réemparer de la rue via des actions coups de poing", explique Sarah Aizenman, l'une des fondatrices.

Le 18 janvier, les membres du collectif accueillaient à l'aéroport le leader LFI Jean-Luc Mélenchon, de retour du Liban, avec des pancartes vertes pour dénoncer la "sympathie" du groupe parlementaire pour le Hamas: "Kidnapper, c'est résister", y était-il écrit, ou encore "Assassiner, c'est résister", ou "Insoumis, le Hamas vous dit merci !"

Depuis le 27 février, ce même collectif a lancé une campagne de communication pour dénoncer ces stéréotypes qui continuent, malgré les générations, de circuler sur les juifs. "Pour nous, revenir aux fondamentaux faisait sens", explique Sarah Aizenman. "Ces croyances, telles que 'les Juifs sont riches', les Juifs contrôlent le monde', sans réelle prise de conscience, peuvent conduire au pire. Ilan Halimi a été torturé il y a dix-huit ans parce qu'on le pensait forcément riche".

Le collectif, aidé de 200 Parisiens, s'est donc lancé dans le collage de 6000 affiches dans tout Paris.

Dans un communiqué, "Nous vivrons" indique que la campagne sera dévoilée sur les murs de Paris, "notamment à proximité des bureaux de LFI et du RN, mais aussi des universités, bastions de l'antisémitisme contemporain".

Le collectif a d'ailleurs voulu utiliser les mêmes types de poncifs que ceux choisis par le parti de gauche pour la campagne des Européennes, qui clamait "Les riches votent ! Les racistes et les golfeurs aussi": "Nous avons voulu mettre en lumière leurs slogans, tout aussi populistes qu’insensés, destinés à cliver et à opposer", explique le collectif.