France : Darmanin demande un renforcement immédiat de la protection de la communauté juive

Suite aux récents événements survenus à Gaza, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a instruit les préfets d'intensifier les dispositifs de sécurité autour des établissements scolaires et des lieux de culte juifs, selon une note révélée samedi par Le Figaro. "Compte tenu du niveau élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays et des tensions au Proche-Orient qui ont connu une brutale augmentation ces derniers jours (...) je vous demande de bien vouloir procéder à un renforcement immédiat des mesures de sécurité concernant les sites de la communauté juive", "en particulier en ce qui concerne les écoles", souligne la note, datée de vendredi.

Le ministre a ordonné aux préfets qu'une "vigilance renforcée" soit assurée par les forces de l'ordre, "en coordination avec les miliaires de l'opération Sentinelle, par une présence statique, visible et systématique aux heures d'arrivée et de départ des fidèles, lors des rassemblements et offices."

Gérald Darmanin a également demandé une "présence systématique des forces de sécurité intérieure aux abords des écoles lors des entrées et sorties des élèves» et sur les lieux de cultes «aux heures d’arrivée et de départs des fidèles."

Jeudi, la distribution d'aide humanitaire à Gaza s'est tragiquement transformée en bain de sang suite à des tirs israéliens et une bousculade, entraînant la mort de 115 personnes, d'après le Hamas. Face à cette catastrophe, la communauté internationale a exigé l'ouverture d'une enquête et appelé à un cessez-le-feu immédiat, suite à la guerre déclenchée par une attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, perpétrée par des terroristes infiltrés depuis Gaza.