Paris : l'homme agressé à sa sortie de la synagogue vendredi soir se dit "très choqué"

L'homme de confession juive, agressé ce vendredi 1er mars vers 17h30 rue des Orteaux dans le 20e arrondissement de Paris, est sorti de l'hôpital.

Le sexagenaire quittait la synagogue lorsqu'il a été agressé par un individu qui a ensuite pris "la fuite à pied", ont précisé des sources. L'auteur "a traité la victime de 'sale juif' tout en lui assénant des coups de poing et de pied", a détaillé l'une d'elles. "L'agresseur a parlé à la victime de la situation à Gaza, et l'homme qui sortait de la synagogue lui a dit n'avoir aucun lien avec ça. Mais il a été roué de coups. Il est rentré chez lui mais est encore très choqué", raconte Elie Korchia, le président du Consistoire, sur BFMTV. Le maire du 20e arrondissement a annoncé ce dimanche que la victime était sortie de l’hôpital avec une fracture du nez et une dent cassée.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé vendredi aux préfets de renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment autour des écoles et lieux de cultes, après les événements des derniers jours à Gaza.

Il a aussi affirmé sur son compte X ce samedi que tout "est mis en œuvre pour retrouver l’auteur de cet acte inqualifiable".