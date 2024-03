"Depuis le 7 octobre, les universités françaises sont devenues les temples du militantisme pro-palestinien" (Yvenn Le Coz)

"Les universités françaises sont devenues les temples du militantisme pro-palestinien", a déclaré dimanche Yvenn Le Coz, responsable du syndicat étudiant UNI, à i24NEWS.

Cette déclaration survient alors que la juriste franco-palestinienne controversée Rima Hassan, au centre d'une polémique pour avoir affirmé que "le Hamas était légitime" et pour utiliser le slogan "De la rivière à la mer", qui prône la destruction de l'Etat d'Israël, doit donner une conférence mardi à Sciences Po Paris. "On a évidemment été choqués mais pas étonnés. Depuis les attaques du 7 octobre, on a des conférences, des manifestations, des événements pro-palestiniens, et souvent même pro-Hamas. Et pourtant cette conférence, qui pourtant est complètement injustifiable, se tiendra comme de nombreuses autres, qui se sont tenues à Sciences Po Paris", a-t-il affirmé.

Science po Paris

M. Le Coz a affirmé être en contact avec la direction de Sciences Po depuis des mois pour annuler lutter contre les dérives pro-Hamas, mais aussi contre l'antisémitisme. De nombreux étudiants juifs dans les universités françaises craignent de plus en plus de venir étudier "car ils ressentent de l'hostilité dans leur salle de classe ou leur amphithéâtre", explique-t-il.

Malgré tout, "la direction n'agit pas", déplore M. Le Coz à i24NEWS. "Il y a une minorité très bruyante soutenue par les organisations d'extrême gauche. Ils bloquent les établissements et agressent les étudiants lorsqu'ils voient une résistance face à elles", a-t-il expliqué. Des violences répétées et corroborées également par Maxime Loth, responsable Printemps Républicain, section Sciences Po Paris, qui dans un témoignage à i24NEWS, a également exprimé sa "lassitude" en évoquant vendredi dernier, un "déferlement de haine" à l'égard des étudiants juifs.