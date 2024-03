Gaza : "Rien ne peut venger les atrocités du 7 octobre, en tout cas pas la famine d'une population", affirme Anne Sinclair

La journaliste Anne Sinclair a exhorté l'Etat hébreu à cesser les violences commises sur les populations civiles de Gaza, dans une tribune publiée ce mardi soir dans le Point.

Même si elle ne dresse "aucune équivalence entre la volonté qu'ont eue les terroristes du Hamas d'exterminer, de supplicier, de violer des victimes juives parce qu'elles étaient juives, et les combats que mène l'armée d'Israël à Gaza", l'auteure de "La rafle des notables", dénonce "les conditions de destruction, de mort, de famine qu'endure la population civile de Gaza" qui sont "insupportables".

"Le calvaire des mères ou des vieillards, la mort et la mutilation des enfants ne peuvent nous laisser, nous, juifs, indifférents et silencieux. Il est temps que cela s'arrête. Rien au monde ne peut venger les atrocités du 7 octobre, et en tout cas pas l'écrasement et la famine d'une population civile", écrit-elle en pointant du doigt le gouvernement "extrémiste" de Benjamin Netanyahou, qui poursuit, selon elle, cette guerre dans une stratégie "de survie". "Je sais la dévastation et le traumatisme qu'ont subis les Israéliens mais aussi tous les juifs du monde depuis le 7 octobre. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons plus, par notre silence, ne pas nous élever contre les violences subies par la population de Gaza. Il ne s'agit plus d'autre chose ici que de simple humanité", a-t-elle conclu.