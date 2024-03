Paris : un suspect interpellé après l'agression antisémite d'un homme vendredi, à la sortie d'une synagogue

Un individu a été interpellé ce matin par la police quelques jours après l’agression antisémite de Marco, âgé de 62 ans, survenue à Paris vendredi dernier devant une synagogue, a rapporté mercredi matin Europe 1. Le suspect est déjà connu pour d’autres faits d’antisémitisme et pour tentative d’homicide, selon le média français.

Marco a exprimé son souhait de quitter la France "parce qu'il se sent étranger dans son propre quartier". "Mais je n'en ai pas les moyens", avait-il déploré.

"J'en ai marre. Je ne me sens pas en France. Je suis né en France, j'ai été élevé à l'école française. Avant c'était pas comme ça. Il y avait des étrangers, mais je ne me reconnais pas parmi cette population. Plus maintenant l'antisémitisme qui explose. Les manifestations avec les gens qui crient 'à bas les juifs'. Il ne faut pas se laisser faire, on est français avant tout. J'ai envie de quitter la France", avait-il confié à BFM TV. "Je ne me reconnais pas à travers la population française. Je ne me reconnais pas à travers ces gens, ni physiquement, ni intellectuellement. Au niveau du vocabulaire c'est la pire des choses... un vocabulaire que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est que cette langue » a-t-il expliqué au micro de Cnews.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait réagi au lendemain de l'agression et a qualifié cet acte d""inqualifiable", en annonçant un renforcement de la protection policière pour les synagogues et autres sites juifs. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, les actes antisémites ont explosé dans l'Hexagone.