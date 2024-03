France : une collecte de fonds organisée pour l'UNRWA dans une école à Pantin fait polémique

Une soirée intitulée "Cessez-le-feu" est organisée jeudi par le collectif "Nous sommes Pantin", en soutien aux Palestiniens avec pour objectif de collecter des fonds pour l'Unrwa, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

La soirée qui doit se dérouler à l'école élémentaire Joséphine Baker, a été dénoncée par des parents d'élèves qui ont lancé une pétition en ligne s'inquiétant d'une mise "en danger" de la laïcité. "C'est pas un lieu pour faire une kermesse au profit de l'Unrwa ou d'autre chose. Il y a d'autres salles communales pour ça. L'école publique est un temple de la laïcité et doit être respectée comme tel", a réagi Patricia, grand-mère d'enfants scolarisés au sein de l'école, à BFM TV. Le maire socialiste de Pantin, Bertrand Kern, a expliqué sur BFM TV qu'il s'agit "d'un local municipal public à la disposition de tout le monde". La demande ayant été faite "dans les règles", la mairie a accepté l'organisation de cette réunion.

"Pourquoi ne pas faire un appel aux dons directement pour le Hamas ? Les Frères musulmans infiltrent de plus en plus les institutions, dont les écoles", s'est indigné mardi Damien Rieu, lanceur d'alertes à i24NEWS. L'armée israélienne a accusé lundi l'agence de l'ONU d'employer "plus de 450 terroristes" du mouvement terroriste Hamas et d'autres organisations dans la bande de Gaza.