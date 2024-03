France: Meyer Habib veut "pénaliser la violence envers un Etat" ou "sa négation"

Il a toujours clamé que la détestation d'Israël est le nouvel antisémitisme, et à ce titre doit être combattu comme tel. Meyer Habib, député des Français de l'étranger, reviendra à la charge, ce mercredi 6 mars, lors du débat à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi de Mathieu Lefèvre visant à "Renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite". Si l'objectif du texte est de combler le "vide juridique" de la législation actuelle et de renforcer la pénalisation des propos antisémites, le député franco-israélien veut, lui, voir plus loin.

"Il faut prendre le mal à la racine. L'antisémitisme aujourd'hui découle d'une négation de l'Etat d'Israël et d'un appel à sa destruction, c'est cela qu'il faut pénaliser et punir", explique Meyer Habib, qui rappelle que le mot "sioniste" a depuis longtemps remplacé "sale juif" dans l'hexagone, et que le phénomène s'est amplifié à la lumière de la guerre à Gaza.

https://twitter.com/i/web/status/1765363503064289561

Ce n'est pas la première fois que le député veut avancer vers une pénalisation de l'antisionisme. Face à lui, des voix allèguent qu'elle viserait à faire taire toutes critiques envers Israël. Il répond que "la propagande antisioniste n'est pas la critique d'un gouvernement, mais bien celle d'un Etat en tant qu'Etat juif": "Chacun a le droit de dénoncer les politiques décidées par un Etat, ou son Premier ministre, et les Juifs le font eux aussi. Mais c'est autre chose d'appeler à sa destruction", relève Meyer Habib. Le député a ainsi déposé deux amendements à la proposition de loi de Mathieu Lefèvre. L'un visant à ajouter à l'article 4 du Code pénal ces mots "la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence commise envers un État sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende". Le second vise à ajouter à l'article 14 du Code pénal l'alinéa suivant : "Est punie de la même peine tout propos public ou non public appelant à la négation de l’existence de l’État d’Israël ou à sa destruction." A l'Assemblée nationale, cet après-midi, Meyer Habib défendra aussi une proposition de loi visant à qualifier les massacres du 7 octobre en Israël de "crimes contre l'humanité.