"Sionistes, c'est vous les terroristes, vous n'êtes pas féministes": des femmes juives agressées le 8 mars à Paris

Les militantes juives des collectifs "Nous vivrons" et "No Silence", présentes vendredi lors de la grande marche pour les droits des femmes, à Paris, pour dénoncer les viols et crimes sexuels du Hamas du 7 octobre, ont dû être exfiltrées par la police. Esther, qui fait partie du collectif "7 octobre", a témoigné samedi soir sur i24NEWS.

"Les femmes se sont rassemblées un peu plus loin que le point de rendez vous de la manifestation pour ne pas être prises à partie directement. Mais des gens sont directement venus pour nous intimider avec des drapeaux palestiniens et des insultes", a déclaré Esther. "Une fois qu'on a commencé à marcher, ils nous ont suivies avec leur drapeau pour nous mettre la pression. Alors que nous criions : "Juives violées, Hamas à condamner" ou "Libérez les otages", ils couvraient nos voix avec des slogans comme "Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes, vous n'êtes pas féministes", ajoute-t-elle.

"On a aussi eu droit à 'sale juive' ou encore 'nazi'. Une personne est rentrée dans le cortège en tirant les cheveux d'une militante et en lui disant "grosse pute juive" - ce n'était pas du tout contre Israël - ils nous ont lancé des œufs, des bouteilles en verre, des bombes lacrymogènes, et un moment, on a vu un amas de personnes derrière nous qui a commencé à courir pour nous encercler - et à partir de ce moment ça a commencé à devenir compliqué", a-t-elle poursuivi, en précisant que des personnes âgées faisaient partie du cortège. "On a commencé a courir pour les fuir et la police est arrivé à ce moment-là pour nous exfiltrer. Le SCPJ, et non la LDJ, comme il est dit sur les réseaux sociaux, a assuré notre sécurité. Sans eux, comme l'a dit la porte-parole du collectif 'nous vivrons' ca aurait été un pogrom de juives à Paris", a-t-elle confié. "On était toutes sous le choc. La police a ensuite proposé aux militantes de se placer à la fin du cortège. On nous a traité de 'sale pute', alors que c'était une manifestation féministe", a-t-elle lancé. Malgré cette violence extrême et le choc, l'état d'esprit des militantes demeure intact. "On ne s'arrêtera jamais dans notre combat, tout cela nous renforce et nous ne cesserons jamais de porter la voix de nos sœurs israéliennes qui ont été violées et qui le sont encore à Gaza. En 2024, les Juifs ne se tairont plus que ce soit à Paris ou dans le monde. On continuera a se battre contre tous ces antisémites qui se cachent derrière leur antisionisme", a-t-elle conclu.