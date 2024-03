Analyse : 8 mars 2024, journée des infâmes, par Michaël Darmon

Cette journée fera date. L'onde de choc du 7 octobre 2023 s'est propagée jusqu'au 8 mars 2024, révélant au sein de la marche des féministes de Paris l'émergence d'un hamastan. On avait déjà vu comment les membres du collectif "No Silence" avaient été brutalement écartés, en novembre 2023, de la marche en faveur du droit des femmes. Le long silence gêné des associations féministes françaises face aux viols et mutilations subis par les Israéliennes lors des massacres dans le sud d'Israël a été battu en brèche par le travail déterminé et douloureux des collectifs israéliens, aidés par des organisations internationales, notamment le Women's Forum en France.

Opportunément, l'ONU, organisation totalement discréditée tant sa mansuétude à l'égard du Hamas est un fait établi, a publié son rapport sur les crimes sexuels commis lors des massacres en Israël, mais en faisant bien remarquer qu'il avait été impossible de recueillir des témoignages directs : pour cause, les victimes sont mortes ou en captivité. En matière de perversité, la créativité est sans bornes.

Effectivement, à Paris, le silence a été rompu, remplacé désormais par les vociférations antisémites et haineuses d'une partie des activistes féministes noyautées par des militantes pro-Hamas. Tandis que les militantes féministes juives avaient accepté tous les principes de la manifestation du 8 mars de Paris, alors qu'elles avaient fait attention à ne prendre aucun drapeau israélien avec elles, elles ont été prises à partie, molestées, insultées par des groupuscules de femmes islamo-wokistes avant d'être exfiltrées par la police qui a assuré leur protection. Bien évidemment, les féministes palestiniennes brandissaient, elles, des drapeaux de la Palestine sans que jamais personne ne leur en fasse la remarque. On imagine ce que les membres de "No Silence" auraient eu à subir si elles étaient venues avec le drapeau bleu et blanc.

Le slogan le plus hallucinant de cette marche fut sans conteste celui inscrit sur une pancarte : "la Palestine est une cause féministe". Une telle falsification de la réalité laisse sans voix. Le Hamas, qui exerce sa tutelle totalitaire sur les populations palestiniennes, est un mouvement patriarcal, homophobe et raciste. Il faudrait interroger les femmes palestiniennes vivant sous le joug de l'islamisme pour savoir de quelle manière exactement la cause palestinienne est traversée par le féminisme. Combien de fois faudra-t-il rappeler que ces organisations féministes, tellement soucieuses des droits bafoués des femmes, tellement vigilantes lorsqu'il s'agit de dénoncer les violences sexistes et sexuelles parfois longtemps enfouies dans leur mémoire, n'adressent jamais un reproche aux organisations islamistes, premiers ennemis des libertés des femmes ?

Outre-Manche, le Premier ministre Rishi Sunak s'inquiète tardivement, mais à raison, de l'"extrémisme" - c'est son terme - qui sévit en Grande-Bretagne et notamment à Londres, nouvelle capitale de "l'antisemitic-fashion week-end". Le vieux continent est malade de la peste antisémite. Et comme la haine des juifs n'est pas le problème des juifs, il faut s'attendre à l'installation d'un minuit européen.