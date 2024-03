Gaza : "Israël mène une politique qui fait penser au ghetto de Varsovie" (Fabien Roussel)

"Israël mène une politique qui fait penser au ghetto de Varsovie", a affirmé dimanche le secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel sur Cnews-Europe 1.

"Est-ce que vous imaginez que ce territoire qui est enfermé, avec plus de deux millions d'habitants, est bombardé avec aucune aide qui rentre? Pas une bouchée de pain, pas d'eau. Ils meurent de faim aujourd'hui et les associations humanitaires nous disent qu'il risque d'y avoir des épidémies", a-t-il lancé. "Comment pouvons nous appeler ça?", a-t-il interrogé en cherchant des comparaisons historiques avec la situation actuelle. Pour autant, M. Roussel se défend de "nazifier" Israël.

"Je voudrais que chacun prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Toute la population israélienne est touchée par cette guerre, et les cinq millions de Palestiniens, qui attendent d'avoir un Etat depuis tant d'années, sont persécutés. La moitié d'entre eux vit dans des camps d'apartheid", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le secrétaire national du parti communiste soutient également que "le gouvernement fasciste de Monsieur Netanyahou est en train d'accélérer la création d'un grand Etat d'Israël et de régler la question de Gaza, en affamant la population et en les terrorisant". Evoquant la Cisjordanie, M. Roussel affirme que 700 000 "colons ont été armés par le ministre Ben Gvir", et dénonce une situation de "far west". "Ils (les Palestiniens) se font tirer dessus comme des lapins", a-t-il affirmé.

Fabien Roussel dit vouloir "donner le soin" à la Cour internationale de Justice pour définir "les sanctions qu'il faudrait prendre" à l'égard d'Israël.