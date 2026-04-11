55% des juifs victimes de racisme envisagent de quitter la France (sondage)

Une étude de l’Ifop révèle que 55 % des juifs ayant été victimes de racisme déclarent avoir déjà envisagé de quitter la France. Ce chiffre, particulièrement élevé, témoigne d’un malaise profond au sein de cette population, dans un contexte marqué par une recrudescence des actes antisémites et des tensions sociales.

L’enquête révèle que les juifs figurent parmi les groupes les plus exposés aux discriminations et aux agressions à caractère raciste, avec un taux atteignant 80 %. Plus significatif encore, un juif sur deux affirme avoir été confronté à de tels comportements au cours des cinq dernières années, ce qui souligne le caractère récent et persistant du phénomène.

Au-delà de l’idée de départ, une part importante des victimes exprime une défiance accrue envers les institutions publiques. L’étude évoque également un impact psychologique notable, certains répondants faisant état d’une détresse importante. Par ailleurs, 81 % des juifs interrogés déclarent avoir adopté des stratégies d’évitement, comme éviter certains lieux ou dissimuler des signes identitaires, afin de limiter les risques d’exposition au racisme.

Ces données s’inscrivent dans un tableau plus large. Globalement, près d’un Français sur deux affirme avoir déjà été confronté à des comportements racistes au cours de sa vie. Toutefois, l’étude souligne que l’expérience des minorités religieuses et visibles, dont les juifs, présente des caractéristiques spécifiques, notamment en termes d’intensité et de fréquence.

Dans ce contexte, la perspective d’un départ du territoire apparaît comme un indicateur significatif du niveau d’inquiétude ressenti. Elle traduit une remise en question du sentiment de sécurité et d’appartenance, au-delà des seules statistiques.

Ce constat intervient alors que les autorités françaises font état d’une augmentation des actes racistes et antireligieux ces dernières années. Il pose, en creux, la question des réponses à apporter pour garantir la sécurité et la cohésion sociale dans un environnement perçu comme de plus en plus tendu.