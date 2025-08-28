Articles recommandés -

Un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et Le Journal du Dimanche, publié mercredi, révèle que 62% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre l’antisémitisme dans l'Hexagone. Seuls 37% des sondés déclarent lui accorder leur confiance, tandis qu’1% ne se prononce pas.

Cette défiance traverse la société française, avec toutefois des nuances selon les profils. 58% des hommes et 66% des femmes expriment leur scepticisme. Les 18-24 ans se montrent un peu plus partagés : 53% disent ne pas faire confiance au chef de l’État, contre des proportions plus élevées dans les autres tranches d’âge.

Les écarts se creusent également selon les catégories socio-professionnelles : les CSP- sont 70% à douter de l’action présidentielle, contre 54% des CSP+, plus divisés.

Sur le plan politique, les résultats reflètent de fortes divergences. Parmi les sympathisants écologistes, 62% déclarent faire confiance à Emmanuel Macron, tandis que 73% des proches de La France insoumise expriment l’inverse. À droite, la défiance est encore plus marquée : 79% des électeurs du Rassemblement national et 55% des sympathisants des Républicains estiment que le président ne lutte pas efficacement contre l’antisémitisme. Sans surprise, au sein du camp présidentiel, plus de huit sondés sur dix se disent confiants.

Ce sondage intervient dans un contexte tendu, marqué par une hausse des actes antisémites en France et de vifs débats politiques. Plusieurs personnalités, dont l’ambassadeur américain à Paris, Charles Kushner, ont récemment exprimé leur "profonde inquiétude" face à l’augmentation des violences et des discours haineux.

Les tensions se sont accrues après les propos d’Emmanuel Macron sur la future reconnaissance de l’État de Palestine et sa dénonciation de "l’instrumentalisation de l’antisémitisme" par Benjamin Netanyahou, qui accuse le président français "d’alimenter le feu antisémite".

Parallèlement, plusieurs incidents récents ont marqué l’opinion, comme le saccage de l’olivier commémoratif d’Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine ou la multiplication de tags antisémites, dont des croix gammées, dans plusieurs villes françaises.