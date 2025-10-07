7 octobre : "Une telle abomination ne doit jamais se reproduire" (Emmanuel Macron)

Deux ans jour pour jour après les attaques du Hamas contre Israël, le président français Emmanuel Macron a publié un message sur X pour rendre hommage aux victimes et réaffirmer l’engagement de la France pour la paix et la libération des otages.

« Deux ans après l’horreur indicible du terrorisme du Hamas, la douleur reste vive. Nous n’oublions pas », écrit-il, évoquant les 51 Français tués lors de l’attaque et les 48 otages encore détenus dans la bande de Gaza.

Le chef de l’État assure que la France « œuvre sans relâche pour leur retour » et réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les otages.

Il exprime également sa solidarité avec les familles endeuillées et celles toujours dans l’attente d’un signe de leurs proches. « Une telle abomination ne doit jamais se reproduire », écrit-il encore, appelant à l’union des forces contre l’antisémitisme et à la construction d’une paix durable. Le message du président s’inscrit dans un contexte international tendu, alors que les pourparlers se poursuivent à Charm el-Cheikh autour du plan de paix proposé par Donald Trump.