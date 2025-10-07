7 octobre : "Une telle abomination ne doit jamais se reproduire" (Emmanuel Macron)
Le président français appelle à l’unité contre l’antisémitisme et à bâtir une paix durable pour qu’« une telle abomination ne se reproduise jamais ».
Deux ans jour pour jour après les attaques du Hamas contre Israël, le président français Emmanuel Macron a publié un message sur X pour rendre hommage aux victimes et réaffirmer l’engagement de la France pour la paix et la libération des otages.
https://x.com/i/web/status/1975459130828612033
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
« Deux ans après l’horreur indicible du terrorisme du Hamas, la douleur reste vive. Nous n’oublions pas », écrit-il, évoquant les 51 Français tués lors de l’attaque et les 48 otages encore détenus dans la bande de Gaza.
Le chef de l’État assure que la France « œuvre sans relâche pour leur retour » et réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les otages.
Il exprime également sa solidarité avec les familles endeuillées et celles toujours dans l’attente d’un signe de leurs proches. « Une telle abomination ne doit jamais se reproduire », écrit-il encore, appelant à l’union des forces contre l’antisémitisme et à la construction d’une paix durable. Le message du président s’inscrit dans un contexte international tendu, alors que les pourparlers se poursuivent à Charm el-Cheikh autour du plan de paix proposé par Donald Trump.