71 % des Français opposés au drapeau palestinien sur les mairies ce lundi (sondage)

À l’heure où Emmanuel Macron s’apprête à reconnaître officiellement l’État de Palestine à la tribune de l’ONU, la polémique enfle en France autour de l’initiative d’Olivier Faure. Le premier secrétaire du Parti socialiste a appelé les maires à hisser le drapeau palestinien sur le fronton des mairies ce lundi, provoquant une vive division politique.

Selon un sondage Elabe pour BFMTV, 71 % des Français estiment que cette initiative est une mauvaise idée. Ce rejet est partagé par 55 % des sympathisants de gauche, signe que l’opposition dépasse les clivages partisans. Les Français interrogés disent craindre que ce geste ne ravive les tensions internes dans un pays déjà fracturé.

Sur le terrain, plusieurs villes comme Nantes, Lille, Malakoff ou Saint-Denis ont annoncé qu’elles hisseraient le drapeau palestinien, malgré les recours devant les tribunaux administratifs. À l’inverse, la mairie de Paris a opté pour un message de paix en projetant dimanche soir les drapeaux israélien et palestinien sur la Tour Eiffel, accompagnés d’une colombe et d’un rameau d’olivier. Face à la polémique, certaines autorités, comme Renaud Muselier, président de la région PACA, ont proposé une alternative : hisser uniquement le drapeau français, symbole d’unité nationale.

Le sondage révèle surtout une volonté de ne pas importer le conflit israélo-palestinien dans la vie publique française. Pour beaucoup, ce débat risque de diviser encore davantage une société déjà éprouvée par les crises politiques et la montée des actes antisémites depuis l’attaque du 7 octobre 2023.

En résumé, si les Français restent sensibles au drame humanitaire à Gaza, ils souhaitent que la fraternité et la cohésion nationale priment sur les symboles partisans.