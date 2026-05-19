Plus de vingt ans après la mort de Jonathan Coulom, le procès de Martin Ney s’ouvre ce mardi 19 mai devant la cour d’assises de Rennes. Le criminel allemand, âgé de 55 ans, est jugé pour l’enlèvement et le meurtre du garçon de 10 ans, disparu en avril 2004 dans un centre de vacances à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique.

Jonathan Coulom avait été vu pour la dernière fois dans le dortoir qu’il partageait avec d’autres enfants lors d’une classe de mer. Un mois plus tard, son corps dénudé avait été retrouvé dans un étang à Guérande, lesté d’un parpaing et ligoté. L’autopsie n’avait pas permis d’établir avec certitude la cause ni la date de la mort.

La piste de Martin Ney, surnommé « l’homme en noir », s’est imposée plusieurs années plus tard. Ancien éducateur, il a été condamné en Allemagne à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres de trois enfants commis entre 1992 et 2001. Son mode opératoire, visant notamment de jeunes garçons dans des camps ou centres de vacances, a retenu l’attention des enquêteurs français.

L’accusation s’appuie notamment sur le témoignage d’un codétenu, selon lequel Martin Ney aurait évoqué l’enlèvement et le meurtre d’un enfant en France, ainsi que sur le témoignage d’un agriculteur affirmant avoir croisé un véhicule immatriculé en Allemagne près d’un étang. Aucun ADN de Martin Ney n’a toutefois été retrouvé dans le dossier.

Martin Ney clame son innocence et affirme ne pas s’être trouvé en Loire-Atlantique au moment des faits. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.