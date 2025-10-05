À Paris, des milliers de personnes marchent pour la libération des otages du Hamas

À deux jours du deuxième anniversaire du 7 octobre, Paris s’est rassemblée dans une émotion poignante pour une marche de solidarité dédiée aux otages encore détenus par le Hamas. Près de 10 000 personnes ont défilé dimanche dans les rues de la capitale, à l’appel de l’association « Tous 7 octobre », qui a lancé un ultime cri d’espoir : la libération des 48 otages toujours retenus dans la bande de Gaza.

Sous un ciel d’automne, des familles d’otages, des proches de victimes et de nombreux citoyens se sont unis dans un même élan de recueillement et de fraternité. Parmi eux, les parents de Karine Journo, jeune Franco-Israélienne assassinée lors du massacre du 7 octobre 2023, ont rappelé la mémoire de leur fille, « pour qu’on n’oublie jamais son nom ». Dans la foule, Ophir, le frère de Matan, otage à Gaza, a exprimé son émotion : « Voir tout ce soutien, c’est incroyable. Nous avons besoin de la France, de la pression internationale pour que cet accord se concrétise. »

Cette marche, entre douleur et espoir, a réuni juifs, chrétiens, musulmans et athées autour d’un même message : la vie doit triompher de la barbarie. À l’approche d’un accord espéré dans les prochains jours, la foule a voulu croire que ce moment marquera la fin d’un long cauchemar. « L’espoir est là, et il ne faut pas le laisser s’éteindre », a lancé une manifestante. Paris, ce soir-là, parlait d’une seule voix : ramenez-les à la maison.