À Paris, l'art-thérapie aide des veuves de guerre israéliennes à se relever

Hen trace délicatement l'histoire de son mari Elior sur sa toile. "C'est un héros d'Israël. Il s'est forcé à sauver le plus de festivaliers à Nova", confie-t-elle, parlant de ce policier qui était "l'amour de sa vie". Comme elle, dix autres jeunes femmes participent à cet atelier d'art-thérapie à Paris, toutes unies par le même drame : elles ont perdu leur époux dans les attaques terroristes du 7 octobre ou les combats qui ont suivi.

L'art comme exutoire

Dans ce lieu parisien, chacune tente de "mettre en image les mots de leur cœur". Nadav adorait la musique et la photographie, se souvient sa veuve en peignant leurs souvenirs. Michael Ben Moshe, combattant du Shin Bet, "est mort en héros" après avoir sauvé le kibboutz de Zikim et la ville d'Ashkelon. Sa femme représente "la terre d'Israël avec des cœurs rouges. C'est notre cœur, notre maison."

Des veuves si jeunes

Ces onze femmes, dont la plupart sont nées après 1994, sont mères de deux à six enfants. Pour beaucoup, c'est la première fois depuis un an et demi qu'elles prennent du temps pour elles. "Enfin on se pose", confient-elles, loin des responsabilités écrasantes du quotidien. L'association One Family, créée en France après le 7 octobre, les accueille "comme en famille" : dîners à domicile, visites, shopping. "On a l'impression d'être venues en visite chez de la famille", témoigne l'une d'elles.

La protection depuis l'au-delà

Hen, qui a accouché un an après la mort d'Elior, a hésité jusqu'au dernier moment avant de quitter ses trois fils. "Mais j'ai senti qu'Elior me disait de venir ici. Je sens qu'il est avec moi. Il m'accompagne, il me protège, et protège nos enfants... Désormais, il me protège encore plus d'en haut."

Ces femmes incarnent la résilience face à l'inimaginable, trouvant dans l'art et la solidarité une voie vers la guérison.