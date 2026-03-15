À Paris, la diaspora iranienne manifeste contre le régime des ayatollahs

Une grande marche de la diaspora iranienne s’est tenue dimanche à Paris pour dénoncer le régime des ayatollahs et afficher son soutien au peuple iranien. La manifestation, organisée par plusieurs associations, dont Femme Azadi et l’organisation OMA, a rassemblé des participants dans le XVIe arrondissement avant de rejoindre la place du Trocadéro.

Les manifestants ont scandé des slogans appelant à la fin du régime iranien et exprimé leur reconnaissance envers Israël et les États-Unis, qu’ils estiment avoir contribué à affaiblir le pouvoir en place à Téhéran. Selon les organisateurs, l’objectif de cette mobilisation est avant tout de soutenir les Iraniens restés dans le pays et de faire entendre leur voix à l’international.

Dans le cortège, de nombreux drapeaux iraniens arborant le lion, symbole associé au fils du dernier Shah d’Iran, Reza Pahlavi, étaient visibles. Des drapeaux français, américains et israéliens ont également été brandis par les participants.

Une représentante de l’association OMA a expliqué que ces rassemblements se tiennent chaque semaine depuis plusieurs mois afin de maintenir la mobilisation et d’attirer l’attention sur la situation en Iran. « Nous venons à Paris pour soutenir le peuple iranien et faire entendre sa voix », a-t-elle déclaré.

La manifestation a également rassemblé des soutiens venus d’autres horizons, notamment des Français et des Français d’origine israélienne. Certains participants ont souligné qu’ils souhaitaient témoigner de leur solidarité envers la diaspora iranienne, rappelant que celle-ci avait soutenu Israël durant les deux années de guerre contre le Hamas.

Entre slogans, musique et drapeaux, l’atmosphère se voulait déterminée mais aussi porteuse d’espoir. Pour les manifestants, cette mobilisation vise à envoyer un message symbolique depuis la capitale française, dans l’espoir qu’un « nouveau jour » puisse un jour se lever à Téhéran, malgré les restrictions d’accès à Internet qui limitent la diffusion des images en Iran.