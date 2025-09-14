À Paris, un record de participation au salon de l’alyah dans un contexte tendu pour les Juifs de France

Articles recommandés -

Le plus grand salon de l’alyah organisé depuis dix ans s’est tenu ce dimanche à Paris, rassemblant des milliers de participants. Plus de 3 000 familles s’étaient inscrites en amont de l’événement, signe d’un intérêt croissant pour l’immigration vers Israël.

L’événement a réuni une soixantaine de stands représentant les ministères israéliens, l’Agence Juive, l’Organisation Sioniste Mondiale et plusieurs collectivités locales d’Israël. Des soirées d’information avaient déjà eu lieu dans la semaine, attirant des centaines de personnes.

Le ministre de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, a profité de l’occasion pour lancer une nouvelle campagne nationale, baptisée « Od yoter tov » (Encore mieux), destinée à promouvoir l’alyah. Cette initiative met en avant les réussites de l’État d’Israël et les moments forts de la vie quotidienne, dans le but de renforcer le lien entre Israël et la diaspora juive. Depuis Roch Hachana, 22 000 nouveaux immigrants se sont installés en Israël, dont 2 800 originaires de France, 3 200 des États-Unis et 800 du Royaume-Uni. Depuis le 7 octobre 2023, près de 5 000 Juifs de France ont fait leur Alyah, une progression significative attribuée à la montée de l’antisémitisme et au climat politique actuel. Dans un discours très attendu, Ofir Sofer a affirmé : « L’État d’Israël suit avec inquiétude la situation en France. La promotion de la reconnaissance d’un État palestinien depuis Paris constitue une récompense pour nos ennemis qui pourraient y voir un signe d’espoir. » « Israël soutient les Juifs de France et les appelle à rentrer à la maison. L’Aliyah, aujourd’hui, est la réponse sioniste appropriée. », a-t-il ajouté.

Ce salon record se tient alors que les tensions diplomatiques entre Israël et la France sont à leur comble, sur fond de guerre à Gaza et de débat international autour de la reconnaissance d’un État palestinien.