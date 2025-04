À Paris, une table de Pessah pour ne pas oublier les otages du Hamas

Au cœur du Marais parisien, une table symbolique a été dressée, un message poignant de solidarité avec les 59 otages encore détenus par le Hamas. Organisée par l'association "Tous 7 octobre", cette veillée prend tout son sens à l'approche de Pessah, la fête de la libération juive.

Les chaises vides racontent une histoire de séparation et d'espoir. Chaque couvert est un rappel silencieux des familles séparées, des vies suspendues depuis 18 mois. Julia, responsable de l'association, explique au micro d'i24NEWS : "Pessah parle de liberté et de sortie de l'esclavage. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas complètement libres tant que tous ne sont pas rentrés chez eux."

Un hommage particulier a été rendu à Ouad, qui aurait dû fêter son anniversaire dans deux jours, né pendant la fête de Pessah. Sa présence symbolique rappelle l'humanité derrière chaque nom, chaque histoire. L'événement dépasse les frontières communautaires. "Le symbole de Pessah est universel", souligne Julia. Cette table est un acte de mémoire collective, un refus d'oublier. Des affiches ont été réinstallées après avoir été arrachées, geste de résilience qui dit : "On ne vous lâchera pas." Connectée directement avec le forum des familles à Tel Aviv, l'association "Tous 7 octobre" transforme la distance géographique en un pont de soutien et de compassion. Chaque couvert, chaque chaise vide raconte une histoire d'attente, d'espoir et de résilience.

Cette table parisienne n'est pas seulement un mémorial. C'est un cri silencieux pour la liberté, un rappel que derrière chaque otage, il y a une famille, une histoire, une vie suspendue qui attend son retour.