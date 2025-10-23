Deux frères condamnés pour avoir abattu un olivier en hommage à Ilan Halimi

Le tribunal correctionnel de Bobigny a rendu mercredi son verdict dans l'affaire de l'olivier d'Ilan Halimi. Des frères jumeaux ont été condamnés pour avoir abattu mi-août l'arbre planté en mémoire du jeune homme juif torturé à mort en 2006 : l'un à huit mois de prison ferme, l'autre à huit mois avec sursis.

Les deux hommes ont été déclarés coupables de destruction du bien d'autrui aggravée. En revanche, le tribunal les a relaxés du chef de violation d'un monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Selon les juges, les éléments ne permettaient pas d'établir que les prévenus avaient conscience qu'il s'agissait d'un monument en mémoire d'Ilan Halimi.

Ces peines sont inférieures aux réquisitions du ministère public, qui avait demandé 12 et 15 mois de prison. "C'est un acte matériel mais qui est dépassé par la puissance du symbole", avait déclaré la procureure à l'audience. "Parce qu'ils ont porté atteinte à la mémoire d'Ilan Halimi, parce que c'est un symbole", avait-elle ajouté.

L'abattage de l'arbre, survenu dans la nuit du 13 au 14 août, avait provoqué une indignation unanime au sein de la classe politique. L'olivier avait été planté en 2011 au jardin d'Alcobendas d'Épinay-sur-Seine, en souvenir du jeune homme dont le prénom signie "arbre" en hébreu.

Les deux frères avaient été interpellés quelques jours après les faits. L'enquête avait révélé que leurs téléphones bornaient dans le parc la nuit des faits, et leur ADN avait été prélevé autour du tronc coupé.

Ce n'est pas la première fois que des arbres plantés en hommage à Ilan Halimi sont vandalisés. En 2019, deux autres arbres avaient été sciés à Sainte-Geneviève-des-Bois, dont l'un portait sa photo. De nouveaux arbres ont depuis été replantés, y compris en septembre dernier à Épinay-sur-Seine, témoignant de la volonté de préserver la mémoire de cette victime de la barbarie antisémite.