Affaire Adama Traoré : la Cour de cassation rend définitif le non-lieu pour les gendarmes

La Cour de cassation a confirmé, mercredi 11 février 2026, le non-lieu prononcé en faveur des trois gendarmes impliqués dans la mort d’Adama Traoré. Cette décision rend définitive la procédure judiciaire engagée après le décès du jeune homme, survenu le 19 juillet 2016 dans le Val-d’Oise.

Âgé de 24 ans, Adama Traoré était décédé deux heures après son interpellation à Beaumont-sur-Oise, à l’issue d’une course-poursuite menée par les forces de l’ordre. L’instruction, marquée par de nombreuses expertises médicales, avait conclu à un « coup de chaleur », dans un contexte de fortes températures, tout en estimant que l’interpellation avait contribué à la dégradation de son état de santé.

En août 2023, puis en mai 2024 en appel, la justice avait prononcé un non-lieu, considérant que les gestes des gendarmes étaient restés dans un cadre légal, proportionné et nécessaire. La Cour de cassation a rejeté l’ensemble des arguments soulevés par la famille, qui demandait notamment l’annulation du non-lieu et la relance de l’enquête, en pointant l’absence de reconstitution.

Devenue emblématique des accusations de violences policières et de racisme systémique, l’affaire a suscité une forte mobilisation depuis dix ans. À l’annonce de la décision, Assa Traoré, sœur du défunt et figure du « Comité vérité et justice pour Adama », s’est dite « scandalisée ».

L’avocat de la famille, Me Yassine Bouzrou, a annoncé saisir la Cour européenne des droits de l’homme afin, selon ses mots, de « faire condamner la France ».