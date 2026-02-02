Affaire Guiraud–Habib : le parquet de Paris interjette appel

Le parquet de Paris a décidé d’interjeter appel de la décision de relaxe rendue en première instance dans l’affaire opposant Meyer Habib au député LFI David Guiraud, poursuivi pour injure publique à caractère antisémite. Cette décision relance un dossier sensible, désormais appelé à être réexaminé par la cour d’appel.

La procédure fait suite à des propos tenus publiquement par David Guiraud, qui avait qualifié Meyer Habib de « porc ». L'ex-élu et plaignant considère cette expression comme « la plus vieille insulte antisémite de l’histoire ». Relaxé en première instance, David Guiraud voit désormais cette décision contestée par le ministère public, la relaxe n’étant plus définitive.

Réagissant à l’annonce de l’appel, Meyer Habib a pris la parole sur X, accusant son adversaire politique de « fanfaronner » et affirmant sa confiance dans l’issue de la procédure à venir. « Rendez-vous devant la cour d’appel où il sera condamné pour insultes antisémites », a-t-il écrit, estimant que la qualification pénale des faits sera reconnue à l’issue du nouvel examen judiciaire.

Du côté de la défense, aucune réaction officielle n’a été communiquée à ce stade. En droit, l’appel ouvre un débat complet sur l’appréciation des faits et sur leur qualification, notamment la question du caractère antisémite de l’insulte, au cœur du contentieux.

La date de l’audience en appel n’a pas encore été fixée.