Agression antisémite à Livry-Gargan : un homme de 65 ans violemment frappé en se rendant à la synagogue

Articles recommandés -

Un homme de 65 ans, portant une kippa, a été agressé samedi matin, à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) à quelques minutes à pied de la synagogue qu’il fréquente chaque shabbat. Selon son fils, qui témoigne à i24NEWS, l’agression s’est produite vers 10 heures, dans une rue quasi déserte.

Une voiture s’est arrêtée à hauteur de la victime. Trois individus — décrits comme d’origine maghrébine et âgés de 25 à 30 ans — se trouvaient à bord. Deux sont descendus, prétextant demander leur chemin, avant de frapper violemment le sexagénaire au visage, le projetant au sol. Alors qu’il tentait de se relever, les agresseurs l’ont de nouveau frappé et lui ont arraché son collier en or orné d’une étoile de David et d’un « Haï », symbole de vie. Transporté à l’hôpital avec le visage tuméfié, il a reçu huit jours d’incapacité totale de travail. La police, prévenue par les responsables de la synagogue, a ouvert une enquête pour agression à caractère antisémite. Les enquêteurs estiment que le vol n’était pas le mobile principal, le collier étant caché sous sa chemise. La voiture des assaillants a été identifiée, mais les suspects sont toujours recherchés. La victime, en état de choc, tente de se remettre tandis que sa famille dénonce « un acte lâche et ciblé » contre un homme vulnérable en raison de sa foi.