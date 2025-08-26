Agression antisémite à Lyon : un adolescent de 14 ans violemment pris pour cible à la sortie d’une synagogue

Articles recommandés -

Un nouvel acte antisémite a choqué la communauté juive lyonnaise. Samuel, 14 ans, a été agressé vendredi 22 août à la sortie d’une synagogue du 6e arrondissement, alors qu’il rentrait seul chez lui. L’affaire a été révélée lundi par Le Progrès, et une plainte a été déposée dimanche après la fin du shabbat.

Selon le témoignage du père de l’adolescent, l’agression s’est produite rue Crillon, à une centaine de mètres du lieu de culte. Un individu dissimulé derrière un buisson l’aurait abordé sous prétexte de lui demander s’il fumait. Sentant le danger, Samuel aurait tenté de s’éloigner rapidement, mais l’homme l’a suivi, proférant des insultes antisémites avant de lui faire une balayette.

L’adolescent a tenté de fuir, mais l’agresseur l’a rattrapé et lui a porté plusieurs coups de pied à la hanche, tout en tenant "un objet en métal" dans la main, selon le père. Samuel a finalement réussi à se libérer en donnant un coup de genou à son assaillant et a pris la fuite. Les médecins ont constaté un hématome de plus de huit centimètres. Depuis, le jeune garçon "boîte et ne dort plus", confie son père, profondément marqué par l’événement.

Ce dernier dénonce un acte ciblé : "Son seul tort est d’être juif. Il ne portait aucun signe religieux, juste une casquette. L’agresseur était caché derrière un bosquet… Est-ce que c’était prémédité ?" s’interroge-t-il, exprimant sa colère et son incompréhension.

La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, a condamné "un acte inacceptable" et qualifié l’antisémitisme de "poison qui n’a pas sa place dans notre République". Elle a assuré la communauté juive de son soutien et confirmé l’ouverture immédiate d’une enquête par la police.

Le conseiller écologiste Mohamed Chihi a également réagi sur BlueSky : "Un adulte qui s’en prend à un enfant de 14 ans parce que juif : c’est l’incarnation de la lâcheté et de la haine."

L’agresseur est toujours activement recherché. Cette affaire s’ajoute à une série d’actes antisémites en hausse ces derniers mois dans le pays.