Agression antisémite à Orléans : un adolescent de 16 ans en garde à vue

Un adolescent de 16 ans a été interpellé suite à l'agression du rabbin d'Orléans, Arié Engelberg, survenue samedi après-midi alors que ce dernier rentrait de la synagogue avec son jeune fils. Selon la procureure Emmanuelle Bochenek-Puren, le religieux a été "frappé à la tête, mordu à l'épaule et insulté" lors de cette attaque filmée par des caméras de surveillance. L'adolescent, décrit comme "connu sous plusieurs identités" mais inconnu des services de renseignement, a été arrêté par la BAC en soirée et devrait être déféré devant la justice lundi. D'après une source policière, "le mis en cause a été formellement identifié par la victime".

Face à cet acte, Emmanuel Macron a exprimé son indignation : "L'agression du rabbin Arié Engelberg à Orléans nous choque tous. Je lui adresse, ainsi qu'à son fils et à tous nos compatriotes de confession juive, tout mon soutien et celui de la Nation", a écrit le président sur X, promettant de ne céder "ni au silence ni à l'inaction". Le président du CRIF, Yonathan Arfi, a rappelé que "l'antisémitisme n'est pas résiduel", pointant la responsabilité de "ceux qui minimisent, relativisent ou justifient la haine des Juifs par un conflit à 4 000 km". Serge Grouard, maire d'Orléans, a pour sa part dénoncé "une atteinte grave aux valeurs de notre République", tandis que le député LFI Thomas Portes a qualifié l'agression d'"insupportable".

Un rassemblement de soutien a été organisé dimanche après-midi aux abords de la synagogue. L'enquête se poursuit pour "violences volontaires commises en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion".