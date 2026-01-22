Agression du rabbin Elie Lemmel à Neuilly-sur-Seine : un Palestinien condamné à 18 mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné jeudi un ressortissant palestinien à 30 mois de prison, dont 18 mois ferme, pour l’agression antisémite du rabbin Elie Lemmel, survenue le 6 juin 2025 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a rapporté le média CNews. La juridiction a reconnu le caractère antisémite des violences, commises avec une arme par destination, en l’occurrence une chaise.

Le prévenu, Muath J., âgé d’une vingtaine d’années, était poursuivi pour avoir frappé le rabbin alors qu’il se trouvait assis à la terrasse d’un café. L’attaque avait provoqué une blessure au visage et entraîné quatre jours d’incapacité totale de travail (ITT). Le rabbin avait été hospitalisé, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Absent à l’audience — ayant refusé de quitter la maison d’arrêt de Nanterre — l’agresseur a également été condamné à une interdiction du territoire français de dix ans, assortie du maintien en détention. Il devra par ailleurs verser 3 000 euros de dommages et intérêts à la victime.

Si le parquet avait requis trois ans d’emprisonnement, le tribunal a retenu une altération du discernement, en raison d’antécédents psychiatriques, notamment une schizophrénie, ce qui a conduit à une atténuation de la peine.

Peu après les faits, le rabbin Elie Lemmel avait témoigné publiquement du choc subi, affirmant avoir compris qu’il avait été agressé « parce qu’il est juif ». « C’est bouleversant », avait-il déclaré, tout en exprimant sa volonté de continuer à vivre et d’éviter que de tels actes ne se reproduisent.

Il est également apparu au cours de la procédure que le condamné avait agressé, quelques jours auparavant, un restaurateur en Allemagne, également à coups de chaise. Le rabbin Elie Lemmel, âgé de 64 ans, avait par ailleurs indiqué avoir déjà été la cible d’une agression similaire peu avant les faits, à Deauville.