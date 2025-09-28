Alain Finkielkraut : "S’il fallait choisir, je voterais Marine Le Pen plutôt que Jean-Luc Mélenchon"

Invité de Radio J, le philosophe Alain Finkielkraut a expliqué que, dans l’hypothèse d’un second tour opposant Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, il choisirait de voter pour le Rassemblement national.

Pour justifier sa position, il s’est appuyé sur un texte du penseur de gauche Jacques Julliard, rappelant que Marine Le Pen avait condamné l’antisémitisme et rendu hommage aux victimes de la rafle du Vel d’Hiv. « Sincère ou non, ce n’est pas la question. Ce qui compte chez un personnage politique, ce sont les actes », a souligné Finkielkraut.

Le philosophe estime que le danger principal se situe aujourd’hui du côté de La France insoumise, qu’il accuse d’avoir « abandonné la laïcité, la République et la sécurité ». Il a déploré que le Parti socialiste se soit « aligné » sur Jean-Luc Mélenchon et que les écologistes aient « trahi l’écologie », citant leur soutien à la « flottille pour Gaza ». « Il faut aujourd’hui un front républicain contre La France insoumise », a-t-il conclu, affirmant qu’il s’agirait pour lui d’un choix par défaut, mais assumé.