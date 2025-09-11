Alain Soral condamné à un an de prison ferme pour incitation à la haine raciale

Articles recommandés -

Alain Soral, figure connue de l’extrême droite française, a été lourdement condamné par le tribunal judiciaire de Paris pour une série de propos antisémites. Selon la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme), qui s’était portée partie civile dans cette affaire, Soral a été reconnu coupable d’injure publique à caractère racial, de provocation publique à la haine raciale et de provocation non suivie d’effet à commettre un crime ou délit.

Le jugement est le suivant : 12 mois de prison ferme, sans possibilité d’aménagement de peine et 4 000 euros d’amende.

La décision du tribunal repose sur plusieurs déclarations publiques de Soral, jugées profondément antisémites et incitatives à la haine. La Licra, représentée par Me Ilana Soskin, s’est félicitée de ce verdict, rappelant sa détermination à « toujours se tenir aux côtés des victimes » et à poursuivre son combat contre les propagateurs de haine.

« Ce jugement est un signal fort : la justice ne laissera pas impunis les discours qui attisent la haine et la violence », a déclaré l’organisation sur X (ancien Twitter). Alain Soral, déjà multirécidiviste dans ce type d’affaires, voit ainsi son casier judiciaire s’alourdir encore un peu plus.