Alexandre Rifai dénonce la réception du président syrien à l'Élysée : "De l'indignation à la honte"

L'auteur franco-syrien Alexandre Rifai s'est exprimé avec force sur i24NEWS concernant la visite controversée du président syrien Ahmed al-Sharaa à Paris. Dans une interview accordée à la chaîne, l'écrivain, dont le prochain livre "Un Syrien en Israël" paraîtra le 14 mai, n'a pas caché sa profonde indignation face à l'accueil réservé par Emmanuel Macron au dirigeant syrien.

"Ça m'inspire de l'indignation, bien sûr de la colère, mais peut-être que ça a commencé par l'incompréhension", a déclaré Alexandre Rifai au début de son intervention, avant d'ajouter que ce sentiment s'est transformé en "honte".

L'auteur a rappelé avec insistance le passé d'Ahmed al-Sharaa, connu auparavant sous le nom d'al-Joulani, qu'il décrit comme ayant "un parcours de 20 ans dans le terrorisme qui a détruit non seulement la Syrie mais l'Irak". Il a souligné que le dirigeant syrien est toujours considéré comme un terroriste par les Nations Unies et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Rifai s'est particulièrement indigné du timing de cette visite, qui survient après des massacres récents contre des minorités alaouites et druzes en Syrie. "Après deux massacres des alaouites et des Druzes, c'est indécent", a-t-il affirmé, précisant que selon ses sources, le nombre de victimes alaouites pourrait atteindre 20 000 personnes, bien au-delà des chiffres officiels. L'écrivain a également critiqué l'incohérence de la position française, soulignant qu'Emmanuel Macron "n'a pas eu un seul mot sur les massacres des alaouites et des Druzes", alors qu'il avait rapidement exprimé sa solidarité avec le peuple libanais après des opérations militaires israéliennes contre le Hezbollah.

Concernant l'argument humanitaire avancé par la France pour justifier cette rencontre, Alexandre Rifai s'est montré sceptique, questionnant la possibilité même de coopérer avec le nouveau régime syrien dans la lutte contre Daesh lorsque "l'armée officielle de Syrie aujourd'hui comprend des anciens éléments de Daesh", incluant même "des djihadistes étrangers" désormais intégrés dans les forces armées syriennes.