Alfred Dreyfus bientôt élevé au grade de général de brigade par le Parlement

Plus d’un siècle après l’une des plus grandes erreurs judiciaires de la République, le capitaine Alfred Dreyfus s’apprête à recevoir une ultime reconnaissance. Le Parlement doit en effet adopter, ce jeudi, une proposition de loi visant à l’élever, à titre posthume, au rang de général de brigade. Un geste hautement symbolique, qualifié d’acte de "réparation" et de "reconnaissance" par ses promoteurs.

Porté par le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, le texte reprend une initiative de l’ancien Premier ministre Gabriel Attal. Déjà votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en juin, la proposition devrait être définitivement adoptée si les sénateurs la valident sans modification, ce qui semble acquis. Cette élévation s’inscrit dans la continuité des démarches mémorielles engagées par l’exécutif, après l’instauration par Emmanuel Macron d’une journée nationale de commémoration de l’affaire Dreyfus, fixée au 12 juillet.

Condamné en 1894 pour trahison sur la base de fausses accusations nourries par un antisémitisme virulent, Alfred Dreyfus avait été déporté sur l’île du Diable, en Guyane. Il fut réhabilité douze ans plus tard, le 12 juillet 1906, par la Cour de cassation, avant d’être réintégré dans l’armée. Une loi l’avait alors promu chef d’escadron, sans tenir compte des cinq années passées en détention, privant le capitaine d’un avancement auquel il pouvait prétendre.

Pour ses descendants, cette promotion tardive vient combler une "double injustice". Michel Dreyfus, arrière-petit-fils du capitaine, salue "une reconnaissance de la valeur du soldat qu’il était". Sa cousine, Anne-Cécile Lévy, y voit "un hommage vertueux et nécessaire", tout en espérant que son aïeul puisse un jour entrer au Panthéon.

Malgré un large consensus, certaines voix se montrent plus réservées. Des élus MoDem et LR redoutent une "instrumentalisation politique" du dossier, estimant qu’il ne doit pas servir à masquer les divisions persistantes face à la montée de l’antisémitisme.