Allocution d'Emmanuel Macron : Réponse à la menace russe et avenir de la défense européenne

Emmanuel Macron s'est adressé à la nation ce mercredi soir pour aborder la guerre en Ukraine, la menace russe et les défis de défense en Europe. Dans un contexte géopolitique incertain, marqué par un désengagement partiel des États-Unis envers l'Ukraine, le président français a souligné l'urgence d'une réponse européenne forte face à la menace russe, qui affecte toute l'Europe, y compris la France.

Macron a rappelé que la Russie continue d'agresser l'Ukraine et constitue une menace croissante pour l'ensemble du continent. Il a dénoncé l'agressivité russe qui ne connaît plus de frontières, que ce soit dans les airs, en mer, ou à travers la cyberattaque. "Qui peut croire que la Russie s’arrêtera à l’Ukraine ?" a-t-il déclaré, affirmant que la Russie devient une menace pour la France et pour l'Europe. Le président a également rejeté l'idée d'une paix à n'importe quel prix, notamment une capitulation de l'Ukraine. "La paix ne peut pas être la capitulation de l’Ukraine ni un cessez-le-feu fragile", a-t-il insisté, rappelant que l'Ukraine a droit à la paix et à la sécurité, ce qui est également essentiel pour la sécurité de l'Europe. Sur le plan de la défense, Macron a annoncé des investissements supplémentaires pour renforcer la défense française, tout en garantissant que cela ne passerait pas par une augmentation des impôts. Il a souligné la nécessité pour l'Europe de se préparer à défendre ses intérêts, sans attendre une décision de Washington ou Moscou.

En matière de dissuasion nucléaire, il a réaffirmé que la France continuerait de protéger ses alliés européens avec sa dissuasion nucléaire, tout en ouvrant un débat sur l'élargissement de cette dissuasion à l'Europe. "La décision restera entre les mains du président de la République", a-t-il précisé. Enfin, il a annoncé qu'un sommet réunissant les chefs d’état-major des pays prêts à garantir la paix en Ukraine se tiendra à Paris, avec la possibilité d’un déploiement de forces européennes pour assurer la mise en œuvre d’une future paix, mais pas sur le front.