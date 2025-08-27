Alors que Macron se concentre sur Israël, la crise intérieure menace de faire vaciller son gouvernement

Articles recommandés -

La présidence d’Emmanuel Macron traverse une zone de turbulences inédites, à la croisée des tensions diplomatiques et d’une crise politique intérieure. Alors que le chef de l’État concentre ses efforts sur les dossiers internationaux, soutien à l’Ukraine, reconnaissance d’un État palestinien et gestion du conflit à Gaza, son gouvernement se retrouve fragilisé à Paris.

Sur le plan diplomatique, le ministère français des Affaires étrangères a convoqué les ambassadeurs américain et italien après de vives critiques visant la politique de Macron. Matteo Salvini, vice-Premier ministre italien et leader de la Ligue, a accusé le président français de "jouer au va-t-en-guerre" pour masquer sa perte de popularité. La tension est montée d’un cran après des propos insultants de Salvini, jugés "inacceptables" par Paris.

Plus grave encore, Charles Kushner, ambassadeur américain en France et proche du président Donald Trump, a signé une tribune dans le Wall Street Journal dénonçant une "hausse dramatique de l’antisémitisme" et reprochant à Macron de ne pas agir suffisamment. Il a également critiqué ses prises de position sur Gaza et la reconnaissance prochaine d’un État palestinien, accusant le président de "mettre en danger la communauté juive de France". Paris a rejeté ces accusations, mais Washington a maintenu son soutien à Kushner, accentuant la crispation bilatérale.

En parallèle, Macron doit faire face à une situation explosive sur le front intérieur. Un projet de coupes budgétaires de 44 milliards d’euros, accompagné de hausses d’impôts, provoque une forte contestation sociale. Une grève nationale est prévue le 10 septembre, rappelant le spectre des Gilets jaunes. Le Premier ministre François Bayrou, déjà affaibli, pourrait recourir au 49.3 pour faire passer le budget sans vote, au risque d’aggraver la colère.

Le 8 septembre, Bayrou sera confronté à une motion de censure, soutenue par La France insoumise et le Rassemblement national, qui pourrait faire chuter le gouvernement.

Alors que Macron se prépare à une conférence sur la solution à deux États, palestinien et israélien, à New York le 22 septembre, son choix de privilégier la diplomatie au détriment des préoccupations économiques alimente la défiance. Entre critiques internationales, contestation sociale et risque politique, l’Élysée affronte l’une de ses séquences les plus périlleuses.