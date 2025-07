Amnesty International projette les mots "Stop génocide à Gaza" sur la vasque olympique à Paris

Articles recommandés -

Un message lumineux dénonçant la situation à Gaza a été projeté samedi soir sur la vasque olympique de Paris. L’ONG Amnesty International a affiché le slogan "Stop Génocide à Gaza" sur le ballon suspendu de la vasque, visible depuis la rue de Rivoli, à l’occasion du premier anniversaire des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

La projection, réalisée au laser depuis une chambre d'hôtel située au Regina, a débuté peu après 22h30 et a duré environ douze minutes. Deux hommes, inconnus des services de police et ayant loué la chambre pour l’occasion, ont été arrêtés sur place. Selon des informations publiées par Le Parisien et confirmées par Le Figaro, ils ont été relâchés après une garde à vue d’environ une heure et demie. Aucune poursuite n’a été engagée.

Dans un communiqué, la présidente d’Amnesty International France, Anne Savinel-Barras, a rappelé l’esprit des Jeux de Paris, un an auparavant : "Il y a un an, le monde célébrait à Paris la fête olympique et paralympique mondiale, réunissant dans un même élan tous les athlètes de toutes les nations, au nom du même idéal affiché par la Charte Olympique : construire un monde pacifique et meilleur."

L’ONG affirme vouloir alerter sur la situation humanitaire à Gaza et appelle la communauté internationale à agir. "Le monde ne peut plus se contenter d'observer, impassible à cette négation du principe même d'humanité", a déclaré Savinel-Barras. "Le droit international est notre seule boussole, et le génocide en cours à Gaza doit cesser immédiatement."

Amnesty International accuse également Israël de recourir à la famine comme méthode de guerre, qualifiant cet usage de crime de guerre, et demande à la France "de passer des mots à l’action".