Antisémitisme à l’école en France : une situation "extrêmement préoccupante"

Près de deux ans après le 7 octobre, l’école française n’échappe pas aux fractures nées du conflit israélo-palestinien. Invitée de l’émission Tout est politique sur France Info, Carole Zerbib, proviseure d’un établissement parisien et membre de l’Observatoire national de la laïcité du SNPDEN, a dressé un constat alarmant : « L’antisémitisme dans les établissements scolaires depuis le 7 octobre est devenu extrêmement préoccupant. »

Selon elle, les incidents se sont multipliés, touchant désormais non seulement les lycées et collèges, mais aussi les écoles primaires. « Nous avons eu des témoignages d’enseignants confrontés à des injures antisémites, parfois proférées contre des élèves juifs, mais aussi à une banalisation inquiétante des propos haineux », précise-t-elle.

La proviseure évoque une réalité troublante : la rareté croissante des élèves juifs dans certaines écoles de la République, conduisant à une forme de « fantasme du juif ». « L’absence des juifs n’a jamais arrêté les antisémites », rappelle-t-elle avec gravité.

Les réseaux sociaux jouent, selon elle, un rôle aggravant : « Des élèves m’ont montré des images circulant sur TikTok — des caricatures dignes des années 1930 : nez crochu, doigts crochus, domination mondiale. »