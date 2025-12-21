Antisémitisme : agression visant des enfants juifs à l’aéroport Charles-de-Gaulle

Un grave incident à caractère antisémite s’est produit le mercredi 25 juin 2025 au matin à l’aéroport Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, mettant en cause un individu ayant pris pour cible deux enfants juifs français dans une zone d’attente du terminal 2B.

Les faits se sont déroulés vers 7 heures dans l’espace de jeux vidéo (« PlayStation Zone ») situé près des portes B20. Selon les témoignages, un individu d’une trentaine d’années, s’exprimant avec un accent britannique, a verbalement et physiquement agressé deux enfants qui jouaient aux consoles. L’un d’eux, âgé de 7 ans, portait une kippa.

L’homme aurait menacé l’enfant en déclarant : « Tu libéreras la Palestine, sinon je t’arrache ta kippa », avant de lui arracher la manette des mains et de proférer, en français approximatif, des propos humiliants : « Cochon, danse, cochon ». Les parents, assis à quelques mètres avec leurs autres enfants après une nuit sans sommeil, sont intervenus rapidement, mettant fin à l’agression.

L’épisode revêt une portée symbolique particulièrement lourde : les enfants attendaient l’embarquement du vol EL AL LY420 à destination d’Israël, dans le cadre de leur alyah, aux côtés d’autres familles quittant la France, au lendemain du cessez-le-feu avec l’Iran.

Des appels ont été lancés à Police nationale, au gestionnaire aéroportuaire et aux autorités compétentes afin d’identifier rapidement l’auteur des faits, notamment par l’exploitation des images de vidéosurveillance et la traçabilité de la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

L’enquête devra déterminer les responsabilités et établir précisément les circonstances de cet acte, qui s’inscrit dans un contexte de recrudescence préoccupante des actes antisémites en France.