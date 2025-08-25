Antisémitisme en France : 646 actes recensés au premier semestre 2025

Articles recommandés -

Le ministère de l’Intérieur a enregistré 646 actes antisémites en France entre janvier et juin 2025. Bien qu’en baisse de 27 % par rapport à la même période de 2024 (891 faits), ce chiffre demeure très élevé et largement supérieur aux niveaux observés avant l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, a rapporté Le Figaro.

La répartition mensuelle montre une persistance des actes : 99 en janvier, 98 en février, 96 en mars, 88 en avril, 126 en mai et 139 en juin. Cette tendance confirme que la vague déclenchée en 2023 se maintient à un niveau inédit depuis le début des relevés en 1992. Pour mémoire, 1676 actes avaient été recensés sur l’ensemble de 2023, soit une explosion de +284 % par rapport à 2022.

Au-delà du nombre, la violence des agressions inquiète. En 2024, le Service de protection de la communauté juive a comptabilisé 106 agressions physiques, dont certaines très graves, comme le viol d’une enfant de 12 ans ou l’incendie criminel de la synagogue de Rouen. Plus de 65 % des actes visaient directement des personnes, et 88 départements étaient touchés. Ce climat nourrit un sentiment d’insécurité durable au sein de la communauté juive.