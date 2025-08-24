Antisémitisme en France : l’ambassadeur américain accuse Emmanuel Macron d’inaction

Articles recommandés -

L’ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, a dénoncé dimanche 24 août « l’absence d’action suffisante » du président Emmanuel Macron face à la flambée de l’antisémitisme. Dans une lettre adressée au chef de l’État et obtenue par l’AFP, le diplomate exprime sa « profonde inquiétude » et reprend les critiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Selon Kushner, « il ne se passe pas un jour en France sans que des Juifs soient agressés dans les rues, des synagogues et des écoles dégradées, et des entreprises vandalisées ». Il souligne également que « presque la moitié des jeunes Français disent ne jamais avoir entendu parler de la Shoah », un constat qu’il juge alarmant et qui, selon lui, doit interroger sur les programmes scolaires.

L’ambassadeur américain affirme que « l’antisionisme, c’est l’antisémitisme, point », et estime que les gestes en faveur de la reconnaissance d’un État palestinien « encouragent les extrémistes et mettent en péril la judéité en France ». Ces critiques surviennent alors qu’Emmanuel Macron a annoncé fin juillet son intention de reconnaître la Palestine lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre, une décision soutenue par plusieurs pays occidentaux. Kushner exhorte Paris à « remplacer la faiblesse par l’action » et appelle à une volonté politique claire, citant en exemple les initiatives de Donald Trump pour « combattre résolument l’antisémitisme ».