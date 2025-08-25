Articles recommandés -

La France a convoqué l’ambassadeur des États-Unis à Paris, Charles Kushner, après ses propos jugés "inacceptables" sur la gestion de la montée de l’antisémitisme. La rencontre doit se tenir lundi au Quai d’Orsay, a annoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Dans une lettre adressée le 25 août à Emmanuel Macron, jour anniversaire de la Libération de Paris, et publiée dans la presse américaine, Charles Kushner reproche au gouvernement français un "manque d’action" face à la recrudescence des actes antisémites. Il estime que "l’antisionisme, c’est l’antisémitisme" et accuse certaines prises de position françaises, notamment la volonté de reconnaître un État palestinien, "d’encourager les extrémistes" et de "mettre en péril la judéité en France".

Le Quai d’Orsay a vivement réagi, dénonçant des déclarations "contraires au droit international" et rappelant que la France "se mobilise totalement" contre l’antisémitisme. "La montée des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023 est une réalité que nous déplorons, mais nous la combattons avec détermination", a insisté le porte-parole.

Ces critiques interviennent dans un contexte déjà tendu. Début août, Benjamin Netanyahou avait accusé Emmanuel Macron "d’alimenter le feu antisémite" en défendant la reconnaissance internationale de la Palestine, ce à quoi l’Élysée avait répondu par une condamnation ferme. Dans sa lettre, Charles Kushner reprend d’ailleurs plusieurs arguments du Premier ministre israélien, soulignant que "des déclarations qui vilipendent Israël" pourraient exacerber les violences.

L’ambassadeur américain cite également des chiffres alarmants, évoquant des agressions quotidiennes de Juifs en France, des synagogues et écoles dégradées et un "taux préoccupant d’ignorance sur la Shoah" chez les jeunes Français. Il appelle Emmanuel Macron "à agir avec résolution" et vante les mesures prises par Donald Trump pour lutter contre l’antisémitisme.

La polémique survient à moins d’un mois de l’Assemblée générale de l’ONU, où la France prévoit d’annoncer la reconnaissance de l’État de Palestine. Benjamin Netanyahou a exhorté Paris à revoir sa position avant le 23 septembre, jour de la nouvelle année juive.

Avec la plus grande communauté juive d’Europe occidentale et une importante population arabo-musulmane, la France se retrouve au cœur de vives tensions diplomatiques et identitaires, sur fond de guerre à Gaza et de recrudescence des actes antisémites.